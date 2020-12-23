Кабмін встановив ціни за проїзд по платних дорогах

"Сьогодні, 23 грудня, на своєму засіданні уряд затвердив максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільними дорогами загального користування, побудованими на умовах концесії. Він визначатиметься відповідно до категорії транспортних засобів та за кожний кілометр автошляху", - йдеться в повідомленні.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що міністерство хоче залучити приватних інвесторів на ринок українських автошляхів.

"Для цього вже розроблена перша програма ДПП у дорожній галузі roadppp.in.ua, в рамках якої на першому етапі ми відновимо 6 потенційних пілотних ділянок доріг загальною протяжністю 1400 км. Сьогоднішнє рішення Уряду дозволить створити правові підстави для реалізації таких проектів з будівництва автошляхів на умовах концесії. Крім цього, це сприятиме підвищенню зацікавленості з боку приватних інвесторів брати участь у концесійних проектах в дорожньому секторі України", - пояснив Криклій.

Як нагадує Мінінфраструктури, відповідно до закону України "Про концесію", розмір плати за разовий проїзд автомобільною дорогою загального користування, побудованою на умовах концесії, визначається концесіонером відповідно до концесійного договору та з урахуванням тарифної сітки плати за разовий проїзд автомобільною дорогою за кожний кілометр.

Разом з тим, розмір цієї плати не може бути більшим максимального розміру плати, що встановлюється Кабінетом Міністрів з урахуванням виду транспортного засобу та рівня інфляції.

Нагадаємо, Криклій очікує, що концесія доріг принесе Україні 1,5 млрд доларів інвестицій.