Кабмін залучає ще 1,3 млрд грн для підтримки бізнесу за програмою єРобота
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про залучення ще 1,3 млрд грн від Державного центру зайнятості для підтримки бізнесу за програмою єРобота. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
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«Залучаємо ще 1,3 млрд грн від Державного центру зайнятості для підтримки бізнесу за програмою єРобота. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду», - написав Шмигаль.
За його словами, кошти, зокрема, будуть спрямовані на гранти бізнесу, які працюють в галузі переробки.
«Це відкриває перспективу зростання частки несировинного експорту та збільшення притоку валютної виручки до країни», - зазначив Шмигаль.
Він повідомив, що від старту програми єРобота держава вже виплатила понад 4 тис. грантів на суму 2,4 млрд грн. Найбільше — саме на розвиток переробних підприємств.
Доповнення
Кабінет міністрів України схвалив надання грантів бізнесу з територій можливих бойових дій.