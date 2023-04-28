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Кабмін залучає ще 1,3 млрд грн для підтримки бізнесу за програмою єРобота

Кабмін залучає ще 1,3 млрд грн для підтримки бізнесу за програмою єРобота

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення про залучення ще 1,3 млрд грн від Державного центру зайнятості для підтримки бізнесу за програмою єРобота. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Цитата

«Залучаємо ще 1,3 млрд грн від Державного центру зайнятості для підтримки бізнесу за програмою єРобота. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду», - написав Шмигаль.

За його словами, кошти, зокрема, будуть спрямовані на гранти бізнесу, які працюють в галузі переробки.

«Це відкриває перспективу зростання частки несировинного експорту та збільшення притоку валютної виручки до країни», - зазначив Шмигаль.

Він повідомив, що від старту програми єРобота держава вже виплатила понад 4 тис. грантів на суму 2,4 млрд грн. Найбільше — саме на розвиток переробних підприємств.

Доповнення

Кабінет міністрів України схвалив надання грантів бізнесу з територій можливих бойових дій.

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