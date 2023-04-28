Кабмин привлекает еще 1,3 млрд грн для поддержки бизнеса по программе еРобота

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«Привлекаем еще 1,3 млрд грн от Государственного центра занятости для поддержки бизнеса по программе еРобота. Соответствующее решение приняли на заседании Правительства», - написал Шмыгаль.

По его словам, средства, в частности, будут направлены на гранты бизнесу, которые работают в области переработки.

«Это открывает перспективу роста доли несырьевого экспорта и увеличения притока валютной выручки в страну», - отметил Шмыгаль.

Он сообщил, что со старта программы еРобота государство уже выплатило более 4 тыс. грантов на сумму 2,4 млрд грн. Больше всего — именно на развитие перерабатывающих предприятий.

Дополнение

Кабинет министров Украины одобрил предоставление грантов бизнесу с территорий возможных боевых действий.