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Кабмин привлекает еще 1,3 млрд грн для поддержки бизнеса по программе еРобота

Кабмин привлекает еще 1,3 млрд грн для поддержки бизнеса по программе еРобота

Киев • УНН

 • 419078 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Кабинет министров Украины принял решение о привлечении еще 1,3 млрд грн от Государственного центра занятости для поддержки бизнеса по программе еРобота. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Цитата

«Привлекаем еще 1,3 млрд грн от Государственного центра занятости для поддержки бизнеса по программе еРобота. Соответствующее решение приняли на заседании Правительства», - написал Шмыгаль.

По его словам, средства, в частности, будут направлены на гранты бизнесу, которые работают в области переработки.

«Это открывает перспективу роста доли несырьевого экспорта и увеличения притока валютной выручки в страну», - отметил Шмыгаль.

Он сообщил, что со старта программы еРобота государство уже выплатило более 4 тыс. грантов на сумму 2,4 млрд грн. Больше всего — именно на развитие перерабатывающих предприятий.

Дополнение

Кабинет министров Украины одобрил предоставление грантов бизнесу с территорий возможных боевых действий.

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