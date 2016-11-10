Кабмін виділив понад 475 млн грн санаторіям, які надають спецдопомогу

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 21969 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 44081 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 67090 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 137631 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 200793 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191025 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211665 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196911 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152306 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153084 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2 м/с
95 %
751 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Ринок експорту в Україні продовжує зростати попри війну з рф - Свириденко

2 квітня, 15:37 • 23222 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

2 квітня, 15:57 • 54485 перегляди

Щоб путін знову не спробував захопити ані квадратного кілометра: Рютте про встановення тривалого миру в Україні

2 квітня, 16:30 • 24387 перегляди

Окупанти відмовляються евакуювати своїх поранених у Запорізькій області - "Атеш"

2 квітня, 17:10 • 25651 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

2 квітня, 17:14 • 33289 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 479627 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 316571 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 378804 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 490579 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 734869 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124011 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183629 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126428 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161290 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184474 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Кабмін виділив понад 475 млн грн санаторіям, які надають спецдопомогу

Кабмін виділив понад 475 млн грн санаторіям, які надають спецдопомогу

Київ • УНН

 • 7086 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Кабінет міністрів України виділив 477 мільйонів гривень з Державного бюджету 2017 року на фінансування закладів охорони здоров’я, які надають спеціалізовану допомогу. Про це УНН повідомили в прес-службі МОЗ.

“Нам повернули всі спірні санаторії, в тому числі госпіталь для афганців „Лісова поляна“, дитячий санаторій „Хаджибей“ для хворих на ДЦП, протитуберкульозні дитячі санаторії та ін.. Це вберегло заклади від ризиків закриття або неконтрольованої приватизації”, — повідомив заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

За його словами, повернення санаторіїв не вирішує проблему неефективності в цій сфері.

“Спільно з керівниками санаторіїв ми домовились про розробку плану реформування санаторного лікування та поетапний перехід на монетизацію послуг. Тобто ми будемо оплачувати людям путівки у визначеному переліку санаторіїв та інших медзакладів, і людина зможе сама обирати в якому з них лікуватись. Кошти йтимуть за людиною. Таким чином ми створюємо конкуренцію між закладами і даємо санаторіям більше фінансової свободи, щоб залучати додаткові кошти” — розповів заступник міністра.

Наступний рік стане перехідним, що дозволить санаторіям поступово адаптуватись до реформи.

Згідно з розрахунками МОЗ, загальна потужність 14 санаторних закладів складає 4 тисячі 145 ліжок, середня тривалість курсу лікування — 33 дні. Середня вартість курсу лікування у поточному 2016 році становить понад 8 тис грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'я
Bitcoin
$82,522.60
Золото
$3,187.84
Tesla
$280.94
Brent
$72.79
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,795.92