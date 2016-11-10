Кабмін виділив понад 475 млн грн санаторіям, які надають спецдопомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Кабінет міністрів України виділив 477 мільйонів гривень з Державного бюджету 2017 року на фінансування закладів охорони здоров’я, які надають спеціалізовану допомогу. Про це УНН повідомили в прес-службі МОЗ.
“Нам повернули всі спірні санаторії, в тому числі госпіталь для афганців „Лісова поляна“, дитячий санаторій „Хаджибей“ для хворих на ДЦП, протитуберкульозні дитячі санаторії та ін.. Це вберегло заклади від ризиків закриття або неконтрольованої приватизації”, — повідомив заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк.
За його словами, повернення санаторіїв не вирішує проблему неефективності в цій сфері.
“Спільно з керівниками санаторіїв ми домовились про розробку плану реформування санаторного лікування та поетапний перехід на монетизацію послуг. Тобто ми будемо оплачувати людям путівки у визначеному переліку санаторіїв та інших медзакладів, і людина зможе сама обирати в якому з них лікуватись. Кошти йтимуть за людиною. Таким чином ми створюємо конкуренцію між закладами і даємо санаторіям більше фінансової свободи, щоб залучати додаткові кошти” — розповів заступник міністра.
Наступний рік стане перехідним, що дозволить санаторіям поступово адаптуватись до реформи.
Згідно з розрахунками МОЗ, загальна потужність 14 санаторних закладів складає 4 тисячі 145 ліжок, середня тривалість курсу лікування — 33 дні. Середня вартість курсу лікування у поточному 2016 році становить понад 8 тис грн.