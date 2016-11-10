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Кабмин выделил более 475 млн грн санаториям, которые оказывают спецпомощь

Кабмин выделил более 475 млн грн санаториям, которые оказывают спецпомощь

Киев • УНН

 • 7086 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Кабинет министров Украины выделил 477 млн гривен из Государственного бюджета 2017 года на финансирование учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную помощь. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минздрава.

"Нам вернули все спорные санатории, в том числе госпиталь для афганцев "Лесная поляна", детский санаторий "Хаджибей" для больных, противотуберкулезные детские санатории и др. Это уберегло заведения от рисков закрытия или неконтролируемой приватизации", - сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

По его словам, возвращение санаториев не решает проблему неэффективности в этой сфере.

"Совместно с руководителями санаториев мы договорились о разработке плана реформирования санаторного лечения и поэтапном переходе на монетизацию услуг. То есть мы будем оплачивать людям путевки в определенном перечне санаториев и других медучреждений, и человек сможет сам выбирать в каком из них лечиться. Средства пойдут за человеком. Таким образом мы создаем конкуренцию между учреждениями и даем санаториям больше финансовой свободы, чтобы привлекать дополнительные средства", - рассказал замминистра.

Следующий год станет переходным, что позволит санаториям постепенно адаптироваться к реформе.

Согласно расчетам Минздрава, общая мощность 14 санаторных учреждений составляет 4 тыс. 145 коек, средняя продолжительность курса лечения - 33 дня. Средняя стоимость курса лечения в текущем 2016 году составляет более 8 тыс грн.

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