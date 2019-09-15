Кабмін схвалив законопроект про внесення змін до Держбюджету-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив законопроект “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України”, який був спеціально розроблений для врегулювання питань, пов’язаних із підготовкою проєкту закону про Держбюджет-2020. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт українського уряду.
“Кабмін схвалив законопроект „Про внесення змін до Бюджетного кодексу України“, розроблений для врегулювання питань, пов’язаних із підготовкою проєкту закону про Державний бюджет України на 2020 рік та змінами до законодавства”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після прийняття законопроекту парламентом він покращить адміністрування платежів, удосконалить управління видатками соціального спрямування з надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу, а також сприятиме запровадженню кращої практики реалізації стадій бюджетного процесу.
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Нагадаємо, раніше Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що Кабінет міністрів України сьогодні подасть до ВР проект Державного бюджету на 2020 рік. Після чого у Раду внесли проект Бюджету-2020.
Як повідомляв УНН, народні депутати ухвалили законопроект 1074 про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії. Відповідне рішення підтримали 325 народних депутатів.