Кабмин одобрил законопроект о внесении изменений в Госбюджет-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил законопроект "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", который был специально разработан для урегулирования вопросов, связанных с подготовкой проекту закона о Госбюджете-2020. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт украинского правительства.
“Кабмин одобрил законопроект „О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины“, разработанный для урегулирования вопросов, связанных с подготовкой проекту закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год и изменениями в законодательство”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что после принятия законопроекта парламентом он улучшит администрирование платежей, усовершенствует управление расходами социальной направленности по предоставлению льгот и жилищных субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа, а также будет способствовать внедрению лучшей практики реализации стадий бюджетного процесса.
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Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров Украины сегодня подаст в ВР проект Государственного бюджета на 2020 год. После чего в Раду внесли проект бюджета-2020.
Как сообщал УНН, народные депутаты приняли законопроект 1074 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии. Соответствующее решение поддержали 325 народных депутатов.