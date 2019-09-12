Рада внесла зміни до Бюджетного кодексу щодо держпідтримки кінематографії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Народні депутати ухвалили законопроект 1074 про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії. Відповідне рішення підтримали 325 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державної підтримки кінематографії спрямований на створення сприятливих умов для виробництва фільмів, телевізійних серіалів, телевізійних фільмів та іншої кінопродукції, а також розвитку галузі кінематографії в Україні.
На думку авторів законопроекту, запропоновані зміни призведуть до: збільшення кількості фільмів, які будуть вироблені в Україні; розвитку сучасної інфраструктури для виробництва телевізійних фільмів та телевізійних серіалів, а також залучення іноземних інвестицій у галузі кінематографії в Україні; збільшення робочих місць, а також надходжень до бюджету за рахунок виробництва кінопродукції в Україні.
Закон також має забезпечити створення сприятливих умов для виробництва фільмів, телевізійних серіалів, телевізійних фільмів та іншої кінопродукції, залучення інвестицій, а також розвитку галузі кінематографії в Україні.
Нагадаємо, Верховна Рада на ранковому пленарному засіданні у четвер, 12 вересня, планує розглянути у першому читанні проекти законів про відтермінування штрафів за ввезення нерозмитнених автомобілів, зміни до закону про оборону та інші.