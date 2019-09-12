Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс относительно господдержки кинематографии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Народные депутаты приняли законопроект 1074 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии. Соответствующее решение поддержали 325 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект Закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии направлен на создание благоприятных условий для производства фильмов, телевизионных сериалов, телевизионных фильмов и другой кинопродукции, а также развития кинематографии в Украине.
По мнению авторов законопроекта, предложенные изменения приведут к: увеличению количества фильмов, которые будут произведены в Украине; развития современной инфраструктуры для производства телевизионных фильмов и телевизионных сериалов, а также привлечение иностранных инвестиций в области кинематографии в Украине; увеличение рабочих мест, а также поступлений в бюджет за счет производства кинопродукции в Украине.
Закон также должен обеспечить создание благоприятных условий для производства фильмов, телевизионных сериалов, телевизионных фильмов и другой кинопродукции, привлечения инвестиций, а также развития кинематографии в Украине.
Напомним, Верховная Рада на утреннем пленарном заседании в четверг, 12 сентября, планирует рассмотреть в первом чтении проекты законов об отсрочке штрафов за ввоз нерастаможенных автомобилей, изменения в закон об обороне и другие.