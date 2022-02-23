Кабмін схвалив вихід України із ще однієї угоди СНД: про що мова
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Кабінет міністрів України схвалив вихід з Угоди про увічнення пам’яті про мужність і героїзм народів держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років. Про це інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
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“Схвалено проект Закону України “Про вихід з Угоди про увічнення пам’яті про мужність і героїзм народів держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років”, — написав Мельничук.
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За його словами, метою проекту є проведення внутрішньодержавних процедур, необхідних для виходу з зазначеної Угоди, оскільки остання не відповідає національним інтересам України, враховуючи збройну агресію Російської Федерації проти України, як однієї з учасниць зазначеної Угоди.
“Ще однією причиною виходу є наявність суттєвих відмінностей в комеморативних практиках та законодавствах України та інших країн-учасниць Угоди у питанні вшанування пам’яті учасників Другої світової війни”, — зазначив Мельничук.
Доповнення
Кабінет міністрів погодив припинення дії Угоди про координацію міждержавних відносин у галузі поштового та електричного зв’язку СНД.