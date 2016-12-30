Кабмін продовжив строки продажу енергокомпаній на 2017 рік

Згідно з рішенням, строки продажу пакетів акцій продовжено до 30 листопада 2017 року для таких енергокомпаній: ВАТ "Тернопільобленерго", ВАТ "Запоріжжяобленерго", АК "Харківобленерго", ПАТ "Хмельницькобленерго", ПАТ "Черкасиобленерго", ПАТ "Миколаївобленерго", ПАТ "Донбасенерго", ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго", ПАТ "ДТЕК Західенерго", ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго", ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго", ПАТ "Київенерго", ПАТ "Центренерго", ПАТ "Одеська ТЕЦ", ПАТ "Херсонська ТЕЦ", ПАТ "Одесаобленерго", ПАТ "Миколаївська ТЕЦ".

Документом передбачено, що Фонд державного майна протягом 2017 року виставлятиме для продажу державні пакети акцій зазначених товариств з метою залучення у розвиток підприємств коштів приватних інвесторів та поповнення державного бюджету.