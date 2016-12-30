Кабмин продлил сроки продажи энергокомпаний на 2017 год
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Кабинет министров Украины продлил сроки продажи пакетов акций ряда энергокомпаний до 30 ноября 2017 года. Об этом говорится в распоряжении КМУ от 28 декабря 2016 года №1057-р, передает УНН.
Согласно решению, сроки продажи пакетов акций продлены до 30 ноября 2017 г. для таких энергокомпаний: ОАО "Тернопольоблэнерго", ОАО "Запорожьеоблэнерго", АК "Харьковоблэнерго", ОАО "Хмельницкоблэнерго", ОАО "Черкассыоблэнерго", ПАО "Николаевоблэнерго", ОАО "Донбассэнерго", ОАО "ДТЭК Днепроэнерго", ПАО "ДТЭК Западэнерго", ОАО "ДТЭК Днепрооблэнерго", ОАО "ДТЭК Донецкоблэнерго", ПАО "Киевэнерго", ОАО" Центрэнерго ", ПАО" Одесская ТЭЦ ", ОАО "Херсонская ТЭЦ", ОАО "Одессаоблэнерго", ОАО "Николаевская ТЭЦ".
Документом предусмотрено, что Фонд государственного имущества в течение 2017 года будет выставлять для продажи государственные пакеты акций указанных обществ в целях привлечения в развитие предприятий средств частных инвесторов и пополнения государственного бюджета.