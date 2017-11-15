Кабмін погодив спрощення оформлення на роботу іноземців
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Кабінет міністрів затвердив форми заяв для отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, продовження його дії і внесення змін до нього, що забезпечить спрощення оформлення відповідних документів, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
"Зазначена постанова забезпечуватиме спрощення механізму оформлення роботодавцями відповідних документів для вирішення питань залучення праці іноземних фахівців в Україні", - йдеться у повідомленні.
Також вказано, що цей документ забезпечить реалізацію закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій".
Як повідомляв УНН, Президент увів у дію рішення РНБО щодо посилення контролю за перетином кордону України.
Нагадаємо, ДПСУ сподівається вчасно підготуватися до нових правил для іноземців на кордоні.