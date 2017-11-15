Кабмін погодив спрощення оформлення на роботу іноземців

"Зазначена постанова забезпечуватиме спрощення механізму оформлення роботодавцями відповідних документів для вирішення питань залучення праці іноземних фахівців в Україні", - йдеться у повідомленні.

Також вказано, що цей документ забезпечить реалізацію закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення бар’єрів для залучення іноземних інвестицій".

Як повідомляв УНН, Президент увів у дію рішення РНБО щодо посилення контролю за перетином кордону України.

Нагадаємо, ДПСУ сподівається вчасно підготуватися до нових правил для іноземців на кордоні.