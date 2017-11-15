Кабмин согласовал упрощение оформления на работу иностранцев
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Кабинет министров утвердил формы заявлений для получения работодателем разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства, продление его действия и внесение изменений в него, что обеспечит упрощение оформления соответствующих документов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
"Указанное постановление обеспечивать упрощение механизма оформления работодателями соответствующих документов для решения вопросов привлечения труда иностранных специалистов в Украине", - говорится в сообщении.
Также указано, что этот документ обеспечит реализацию закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения барьеров для привлечения иностранных инвестиций".
Как сообщал УНН, Президент ввел в действие решение СНБО по усилению контроля за пересечением границы Украины.
Напомним, ГПСУ надеется вовремя подготовиться к новым правилам для иностранцев на границе.