Кабмин согласовал упрощение оформления на работу иностранцев

"Указанное постановление обеспечивать упрощение механизма оформления работодателями соответствующих документов для решения вопросов привлечения труда иностранных специалистов в Украине", - говорится в сообщении.

Также указано, что этот документ обеспечит реализацию закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения барьеров для привлечения иностранных инвестиций".

Как сообщал УНН, Президент ввел в действие решение СНБО по усилению контроля за пересечением границы Украины.

Напомним, ГПСУ надеется вовремя подготовиться к новым правилам для иностранцев на границе.