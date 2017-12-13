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Кабмін планує сьогодні затвердити держпрограму з відновлення Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Кабінет міністрів України сьогодні планує затвердити Державну цільову програму відновлення та розбудови миру у східних регіонах України. Про це йдеться у порядку денному сьогоднішнього засідання уряду, передає УНН.

Згідно з порядком денним, на засіданні уряду доповідатиме міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш.

Також члени уряду планують схвалити проект закону про ратифікацію угоди з Хорватією про співробітництво у сфері запобігання катастрофам та ліквідації їх наслідків.

Розглядатиметься й проект розпорядження про пропозиції щодо застосування персональних спеціальних обмежувальних заходів згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН щодо Республіки Південний Судан.

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На сьогоднішньому засіданні уряду буде схвалено проект розпорядження про внесення змін до фінансового плану “Держгідрографія” на 2017 рік, а також планується затвердження фінансового плану ДП "Маріупольський морський торговельний портˮ на 2018 рік.

Сьогодні буде затверджений план заходів на 2017–2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школаˮ.

Також члени уряду збираються призначити головного Прикордонного Уповноваженого України.

Крім того, урядовці планують затвердити проект реконструкції перону терміналу “D” міжнародного аеропорту “Бориспіль”.

Як повідомляв УНН, 6 грудня Кабмін схвалив рішення про створення "Національної вугільної компанії".

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