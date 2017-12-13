Кабмин планирует сегодня утвердить госпрограмму по восстановлению Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Кабинет министров Украины сегодня планирует утвердить Государственную целевую программу восстановления и развития мира в восточных регионах Украины. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего заседания правительства, передает УНН.
Согласно повестке дня, на заседании правительства будет докладывать министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.
Также члены правительства планируют одобрить проект закона о ратификации соглашения с Хорватией о сотрудничестве в сфере предотвращения катастроф и ликвидации их последствий.
Будет рассматриваться и проект распоряжения о предложениях по применению персональных специальных ограничительных мер в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН по Республике Южный Судан.
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На сегодняшнем заседании правительства будет одобрен проект распоряжения о внесении изменений в финансовый план “Госгидрография” на 2017 год, а также планируется утверждение финансового плана ГП "Мариупольский морской торговый портˮ на 2018 год.
Сегодня будет утвержден план мероприятий на 2017-2029 годы по внедрению Концепции реализации государственной политики в сфере реформирования общего среднего образования “Новая украинская школаˮ.
Также члены правительства собираются назначить главного Пограничного Уполномоченного Украины.
Кроме того, члены правительства планируют утвердить проект реконструкции перрона терминала “D” международного аэропорта “Борисполь”.
Как сообщал УНН, 6 декабря Кабмин принял решение о создании “Национальной угольной компании”.