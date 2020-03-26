Кабмін перейменував Міністерство культури, молоді та спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Кабінет міністрів перейменував Міністерство культури, молоді та спорту. Про це повідомляє міністерство у Facebook, передає УНН.
"23 березня 2020 року уряд перейменував Міністерство культури, молоді та спорту на Міністерство культури та інформаційної політики України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, уряд реорганізував низку міністерств, деякі з них перейменував у вересні 2019 року.
Раніше у березні уряд скасував об'єднання МТОТ та Мінветеранів.