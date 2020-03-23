Кабмін дозволив дистанційний продаж ліків
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Кабінет міністрів України дозволив дистанційний продаж ліків та медичних товарів на час карантину. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
“Кабінет Міністрів дозволив ліцензіатам на період карантину здійснювати торгівлю лікарськими засобами та супутніми товарами дистанційно. Також дозволяється організовувати та здійснювати доставку безпосередньо споживачам з дотриманням умов зберігання лікарських засобів, визначених виробником під час їх транспортування”, — йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, що у Києві запровадили нові правила користування магазинами та аптеками.