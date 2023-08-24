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Кабінет міністрів Німеччини схвалив закон, що спрощує зміну імені та статі

Кабінет міністрів Німеччини схвалив закон, що спрощує зміну імені та статі

Київ • УНН

 • 665014 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Уряд Німеччини схвалив закон про самовизначення, який дозволяє людям легше змінювати стать та ім’я. Про це пише німецьке видання Deutsche Welle, передає УНН.

Деталі

Міністр сім’ї Німеччини Ліза Паус заявила, що новий закон, що спрощує можливість офіційної зміни статі, був схвалений кабінетом міністрів у середу, назвавши це «важливим моментом» для трансгендерів та інтерсексуалів.

Пропонований «закон про самовизначення» дозволяє вносити зміни за простою процедурою в державних органах РАЦС.
Паус сказав, що реформа слугує «захисту меншин, які протягом тривалого часу зазнавали дискримінації, і є соціально-політичним прогресом».

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Згідно з чинними правилами, особи повинні подати дві психологічні доповіді, щоб змінити записи, а остаточне рішення приймає окружний суд. Люди, які пройшли цей процес, скаржилися, що він тривалий, дорогий і принизливий.

Цитата

«Кожна людина має право на те, щоб держава поважала її гендерну ідентичність. Чинний закон переслідує трансгендерних людей. Ми хочемо покласти край цій негідній ситуації», – заявив міністр юстиції Марко Бушман.

Доповнення

Люди, які бажають внести зміни, мали б лише подати просту заяву про себе до відповідного органу.

Законопроектом передбачено, що тепер реєстрація змін повинна здійснюватися за три місяці до подання декларації. Після зміни настає однорічний період блокування для нової зміни.

Для дітей до 14 років батьки подають необхідну декларацію до РАГСу. Підлітки віком від 14 років можуть робити це самостійно, але лише за згодою батьків. Сімейний суд вирішував би сімейні конфлікти.
Реформа також запобігатиме розголошенню попередньої статі особи проти її волі під загрозою штрафу. Однак уряд каже, що тут є винятки, і що закон не дозволить людям уникнути кримінального переслідування , змінивши ім’я та стать.

Новий регламент спрямований на трансгендерів, інтерсексуалів і небінарних людей:

  • Транслюди — це ті, хто не ідентифікує себе зі статтю, яку їм присвоїли при народженні.
  • Інтерсекс відноситься до людей, які мають фізичні статеві ознаки, які не є виключно чоловічими чи жіночими.
  • Небінарні означає людей, які не класифікують себе як чоловіків або жінок відповідно до загальноприйнятих гендерних поділів.

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