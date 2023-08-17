У центрі Львова побили трансгендерну військову: поліція відкрила справу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У центрі Львова побили трансгендерну військову Хелен, повідомили 16 серпня у громадській організації KyivPride, пише УНН.
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"Трансгендерна військова Хелен приїхала до Львова у відпустку за сімейними обставинами. Померла мама Хелен, і дівчина приїхала, щоб її поховати", - вказали у KyivPride в Instagram.
Як повідомляється, 15 серпня до Хелен підійшов чоловік та почав агресивно спілкуватися, після того, як постраждала пропросила відійти, чоловік вдарив її. Постраждала зняла побої і написала заяву.
Як зазначили у KyivPride, Хелен служить уже три роки.
На ситуацію відреагував Омбудсмен.
"Ніхто не може бути дискримінований за будь-якою ознакою. Всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах", - написав Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець в коментарі під постом.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нападу.
"16 серпня до поліції із заявою про побиття звернулась трансгендерна особа. У її заяві вказано, що напередодні, 15 серпня, близько 22:20 на вулиці Староєврейській у Львові невідомий чоловік завдав їй кількох ударів в обличчя. За вказаним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Дії зловмисника кваліфіковані за частиною 1 статті 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України", - повідомили у ГУНП у Львівській області.
Наразі, як вказано, поліцейські здійснюють необхідні заходи для встановлення особи зловмисника та притягнення його до відповідальності.
Водночас постраждала виклала відео з вибаченням чоловіка.