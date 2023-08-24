Кабинет министров Германии одобрил закон, упрощающий смену имени и пола

Детали

Министр семьи Германии Лиза Паус заявила, что новый закон, упрощающий возможность официальной смены пола, был одобрен кабинетом министров в среду, назвав это «важным моментом» для трансгендеров и интерсексуалов.

Предлагаемый «закон о самоопределении» позволяет вносить изменения по простой процедуре в государственных органах ЗАГС.

Паус сказала, что реформа служит «защите меньшинств, которые в течение длительного времени подвергались дискриминации, и является социально-политическим прогрессом».

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Согласно действующим правилам, лица должны подать два психологических доклада, чтобы изменить записи, а окончательное решение принимает окружной суд. Люди, которые прошли этот процесс, жаловались, что он длительный, дорогой и унизительный.

Цитата

«Каждый человек имеет право на то, чтобы государство уважало его гендерную идентичность. Действующий закон преследует трансгендерных людей. Мы хотим положить конец этой недостойной ситуации», – заявил министр юстиции Марко Бушман.

Дополнение

Люди, желающие внести изменения, должны были бы только подать простое заявление о себе в соответствующий орган.

Законопроектом предусмотрено, что теперь регистрация изменений должна осуществляться за три месяца до подачи декларации. После изменения наступает однолетний период блокировки для нового изменения.

Для детей до 14 лет родители подают необходимую декларацию в ЗАГС. Подростки старше 14 лет могут делать это самостоятельно, но только с согласия родителей. Семейный суд будет решать семейные конфликты.

Реформа также предотвратит разглашение предыдущего пола человека против его воли под угрозой штрафа. Однако правительство говорит, что здесь есть исключения, и что закон не позволит людям избежать уголовного преследования, изменив имя и пол.

Новый регламент направлен на трансгендеров, интерсексуалов и небинарных людей:



Трансгендер — это те, кто не идентифицирует себя с полом, который им присвоили при рождении.



Интерсекс относится к людям, которые имеют физические половые признаки, которые не являются исключительно мужскими или женскими.



Небинарные означает людей, которые не классифицируют себя как мужчин или женщин в соответствии с общепринятыми гендерными делениями.



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