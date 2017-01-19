К.Лагард не виключила, що МВФ може завершити огляд по економіці України найближчим часом
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард після зустрічі із Президентом України Петром Порошенком припустила, що найближчим часом буде завершено огляд по економіці України, адже залишились кілька технічних деталей, передає УНН.
“Зустріч була чудова і дуже продуктивна, під час якої ми обговорили багато реформ і досягнень, які були зроблені під керівництвом президента і його командою”, — сказала вона.
Також К.Лагард заявила, що залишилося ще кілька технічних деталей, які необхідно вирішити в найближчі дні.
“Наші команди будуть працювати ще кілька днів і ми сподіваємось за цей час усі вимоги буде виконано і ми зможемо завершити огляд (по економіці України — ред.)”, — зазначила глава МВФ.
Крім того К.Лагард побажала всього найкращого українському народу.
“Бажаю їм перезапустити економіку і покращити ситуацію”, — додала вона.
Нагадаємо, директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард під час переговорів з Президентом України Петром Порошенком у Давосі високо оцінила реформи, які проведені в Україні.