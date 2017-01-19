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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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К.Лагард не исключила, что МВФ может завершить обзор по экономике Украины в ближайшее время

К.Лагард не исключила, что МВФ может завершить обзор по экономике Украины в ближайшее время

Киев • УНН

 • 9152 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард после встречи с Президентом Украины Петром Порошенко предположила, что в ближайшее время будет завершен обзор по экономике Украины, ведь остались несколько технических деталей, передает УНН.

"Встреча была замечательная и очень продуктивная, во время которой мы обсудили много реформ и достижений, которые были сделаны под руководством президента и его командой", - сказала она.

Также К.Лагард заявила, что осталось еще несколько технических деталей, которые необходимо решить в ближайшие дни.

"Наши команды будут работать еще несколько дней и мы надеемся за это время все требования будут выполнены и мы сможем завершить обзор (по экономике Украины - ред.)", - Отметила глава МВФ.

Кроме того К.Лагард пожелала всего наилучшего украинскому народу.

"Желаю им перезапустить экономику и улучшить ситуацию", - добавила она.

Напомним, директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард во время переговоров с Президентом Украины Петром Порошенко в Давосе высоко оценила реформы, проведенные в Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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