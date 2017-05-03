К.Бондаренко подолала перше коло тенісного турніру в Марокко
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Українська тенісистка Катерина Бондаренко успішно стартувала на турнірі WTA в Рабаті (Марокко), повідомляє УНН з посиланням на Тенісний портал України.
У матчі першого кола киянка переграла представницю Іспанії Сільвію Солер-Еспіносу — 6:1, 6:4.
Наступною суперницею К.Бондаренко стане сьома ракетка турніру Лорен Девіс з США.
Зауважимо, що на іншому турнірі у Празі друга ракетка України Леся Цуренко поступилася на старті латвійці Олені Остапенко (4:6, 3:6).