К.Анчелотті: Роналду вирішив результат матчу

“Все вирішили деталі. Ми не реалізували пенальті і упустили шанс зробити рахунок 2:0. Ми пропустили відразу після перерви, і це змінило хід матчу. Кріштіану вирішив результат матчу. Думаю, ми добре його стримували до червоної картки. Через тиждень нам буде дуже важко, але у нас все ще залишається шанс, і ми постараємося його використовувати,” — розпочав наставник.

Окрім того, італійський тренер не став звинувачувати в поразці Артура Відаля, котрий не забив пенальті та Хаві Мартінеса, який був вилучений.

“Відаль — наш штатний пенальтист, у нього досить особистих якостей для цього. Але таке трапляється у футболі. Думаю, Хуммельс і Левандовскі можуть відновитися до матчу. Я не звинувачую Мартінеса. Це дуже важливий гравець для нас,” — додав К.Анчелотті.

Нагадаємо, що за підсумками перших протистоянь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів “Лестер” поступився “Атлетіко” — 0:1, “Ювентус” розгромив “Барселону” — 3:0, а “Монако” в гостях обіграв “Борусію” Д — 3:2.