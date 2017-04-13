К.Анчелотти: Роналду решил исход матча

"Все решили детали. Мы не реализовали пенальти и упустили шанс сделать счет 2: 0. Мы пропустили сразу после перерыва, и это изменило ход матча. Криштиану решил исход матча. Думаю, мы хорошо его сдерживали к красной карточки. Через неделю нам будет очень тяжело, но у нас все еще остается шанс, и мы постараемся его использовать ", - начал наставник.

Кроме того, итальянский тренер не стал винить в поражении Артура Видаля, который не забил пенальти и Хави Мартинеса, который был удален.

"Видаль - наш штатный пенальтист, у него достаточно личных качеств для этого. Но такое случается в футболе. Думаю, Хуммельс и Левандовски могут восстановиться к матчу. Я не обвиняю Мартинеса. Это очень важный игрок для нас ", - добавил К.Анчелотти.

Напомним, что по итогам первых противостояний 1/4 финала Лиги чемпионов "Лестер" уступил "Атлетико" - 0: 1, "Ювентус" разгромил "Барселону" - 3: 0, а "Монако" в гостях обыграл "Боруссию" Д - 3 : 2.