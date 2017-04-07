К.Анчелотті назвав З.Зідана харизматичним тренером

“Завжди говорив, що у Зідана є все, щоб стати хорошим тренером. Зідан вже чудовий тренер, хоча починав він з низів. Він був моїм асистентом („Реалі“ — ред.), потім тренував „Кастілью“ (резервну команду „Реала“ — ред.). Коли стаєш тренером, твій ігровий досвід корисний лише частково. Потрібно вчитися, бути в курсі останніх подій, отримувати свій досвід, і Зідан робив це. Він харизматичний. Гравці поважають його, і це дуже важливо”, — К.Анчелотті виразив похвальні слова в адресу наставника “Реалу”.

Також коуч “Баварії” поділився думками з приводу успішності італійських тренерів на світовому рівні.

“італійська школа тренерів дуже сучасна у всьому, що стосується освіти. Я багато чому навчився. У італійського футболу особливий стиль, і досвід, отриманий в Італії, робить тебе більш винахідливим і педантичним при підготовці до матчу”, сказав він.

Зауважимо, що команди К.Анчелотті та З.Зідана боротимуться за путівку до півфіналу Ліги чемпіонів 12 і 18-го квітня.