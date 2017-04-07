К.Анчелотти назвал З.Зидан харизматичным тренером

“Всегда говорил, что у Зидана есть все, чтобы стать хорошим тренером. Зидан уже замечательный тренер, хотя начинал он с низов. Он был моим ассистентом ( „Реале“ — ред.), Затем тренировал „Кастилью“ (резервную команду „Реала“ — ред.). Когда становишься тренером, твой игровой опыт полезен лишь частично. Нужно учиться, быть в курсе последних событий, получать свой опыт, и Зидан делал. Он харизматичен. Игроки уважают его, и это очень важно”, — К.Анчелотти выразил похвальные слова в адрес наставника" Реала “.

Также коуч “Баварии” поделился мыслями по поводу успешности итальянских тренеров на мировом уровне.

“Итальянская школа тренеров очень современная во всем, что касается образования. Я многому научился. В итальянского футбола особый стиль, и опыт, полученный в Италии, делает тебя более изобретательным и щепетильным при подготовке к матчу”, — сказал он.

Заметим, что команды К.Анчелотти и З.Зидан бороться за путевку в полуфинал Лиги чемпионов 12 и 18 апреля.