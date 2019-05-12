Ізраїль знайшов на Голанських висотах місце для поселення в честь Дональда Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Уряд Ізраїлю визначило місце на Голанських висотах, де буде побудовано поселення в честь Дональда Трампа. Про це на засіданні уряду в неділю заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху, передає УНН з посиланням The Jerusalem Post.
Таким чином влада країни хоче віддячити президентові США за те, що він визнав Голани законною територією Ізраїлю.
Як пише The Jerusalem Post, поселення буде зведено на півночі плато. У 1991 році там вже декілька разів планували побудувати селище, але жоден проект в результаті не був реалізований. Спочатку в ньому оселяться 120 чоловік, половину з них повинні скласти релігійні євреї, іншу — світські громадяни.
Ізраїль приєднав Голанські висоти в результаті війни з Сирією та іншими арабськими державами в 1967 році. Більшість країн світу вважають це незаконною окупацією.
У 2017 році населення плато становило близько 50 тисяч чоловік. Євреїв серед них було трохи менше половини. Там розташовано 33 ізраїльських міста і поселення.
Нагадуємо, Ізраїль і Палестина досягли угоди про припинення вогню в секторі Газа.