Ізраїль заявив, що збив літак, який вочевидь прилетів із Сирії

Цитата

«Ізраїльська армія заявила, що в неділю збила неопізнаний літак, який, вочевидь, перелетів на її територію з Сирії», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в заяві Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ідеться про те, що збитий ними літак не становив загрози на жодному з етапів.

Доповнення

Ізраїль протягом багатьох років завдавав ударів по об'єктах, які він назвав пов'язаними з Іраном цілями в Сирії. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, лише в березні Ізраїль завдав шість ударів по сирійській території.

Нагадаємо

У березні повідомлялося, що ізраїльськими ракетами обстріляли в Сирії провінції Тартус і Хама, внаслідок чого загинули офіцер і двоє проіранських бойовиків.