Ізраїль заявив, що збив літак, який вочевидь прилетів із Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Ізраїльська армія заявила, що збила нерозпізнаний літак, який, вочевидь, перелетів із Сирії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
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«Ізраїльська армія заявила, що в неділю збила неопізнаний літак, який, вочевидь, перелетів на її територію з Сирії», - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що в заяві Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ідеться про те, що збитий ними літак не становив загрози на жодному з етапів.
Доповнення
Ізраїль протягом багатьох років завдавав ударів по об'єктах, які він назвав пов'язаними з Іраном цілями в Сирії. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, лише в березні Ізраїль завдав шість ударів по сирійській території.
Нагадаємо
У березні повідомлялося, що ізраїльськими ракетами обстріляли в Сирії провінції Тартус і Хама, внаслідок чого загинули офіцер і двоє проіранських бойовиків.