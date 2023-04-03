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Ізраїль заявив, що збив літак, який вочевидь прилетів із Сирії

Ізраїль заявив, що збив літак, який вочевидь прилетів із Сирії

Київ • УНН

 • 1317089 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Ізраїльська армія заявила, що збила нерозпізнаний літак, який, вочевидь, перелетів із Сирії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Цитата

«Ізраїльська армія заявила, що в неділю збила неопізнаний літак, який, вочевидь, перелетів на її територію з Сирії», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в заяві Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ідеться про те, що збитий ними літак не становив загрози на жодному з етапів.

Доповнення

Ізраїль протягом багатьох років завдавав ударів по об'єктах, які він назвав пов'язаними з Іраном цілями в Сирії. За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, лише в березні Ізраїль завдав шість ударів по сирійській території.

Нагадаємо

У березні повідомлялося, що ізраїльськими ракетами обстріляли в Сирії провінції Тартус і Хама, внаслідок чого загинули офіцер і двоє проіранських бойовиків.

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