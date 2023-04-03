Израиль заявил, что сбил самолет, по видимому прилетевший из Сирии

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«Израильская армия заявила, что в воскресенье сбила неопознанный самолет, который, по всей видимости, перелетел на ее территорию из Сирии», - говориться в сообщении.

Отмечается, что в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) говорится, что сбитый ими самолет не представлял угрозы ни на каком этапе.

Дополнение

Израиль в течение многих лет наносил удары по объектам, которые он назвал связанными с Ираном целями в Сирии. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, только в марте Израиль нанес шесть ударов по сирийской территории.

Напомним

В марте сообщалось, что израильскими ракетами обстреляли в Сирии провинции Тартус и Хама, в результате чего погибли офицер и два проиранских боевика.