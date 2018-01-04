Ізраїль завдав удару по сектору Гази у відповідь на ракетні пуски
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Повітряні сили Армії оборони Ізраїлю завдали у четвер удари по терористичній інфраструктурі в палестинському секторі Гази у відповідь на три пуски ракет по ізраїльській території в середу, повідомляє Армія оборони Ізраїлю, передає УНН.
“У відповідь на ракети, які були запущені по південним районам Ізраїлю протягом дня з сектора Гази у середу, винищувачі ПС Ізраїлю завдали ударів по великій терористичній структурі у секторі, — йдеться в документі. — Армія не допустить спроб порушення суверенітету Ізраїлю і будь-яких ворожих дій з боку терористичних організацій, включаючи ХАМАС, і готова до найрізноманітніших сценаріїв розвитку подій”, — повідомляє армія в Twitter.
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У заяві також наголошується, що армія “продовжить використовувати будь-які засоби, щоб запобігти атакам на громадян Ізраїлю” і не дозволить порушити суверенітет держави.
Слід зазначити, що в середу прес-служба ізраїльської армії повідомила про запуск трьох ракет у бік ізраїльської території.