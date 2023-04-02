Ізраїль схвалив створення "національної гвардії". Критики єдином фронтом виступили проти

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Очікується, що спірна сила складатиметься з 2000 військовослужбовців, які підпорядковуватимуться безпосередньо ультраправому міністру, і їм буде доручено боротися з «націоналістичною злочинністю» та тероризмом, а також «відновленням управління там, де це необхідно». Терміни створення таких сил неясні, хоча, ймовірно, на це знадобляться місяці.

Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу минулого тижня пообіцяв Бен-Гвіру, що винесе це питання на голосування на наступному засіданні кабінету міністрів в обмін на те, що вкрай правий міністр залишиться в уряді, незважаючи на його рішучу незгоду з припиненням Нетаньягу законодавства про перегляд судової реформи.

За повідомленнями івритських ЗМІ, кілька міністрів у кабінеті висловили незгоду з 1,5-відсотковим скороченням бюджетів усіх міністерств, внаслідок чого міністерство Бен-Гвіра отримає близько 1 мільярда шекелів (278 мільйонів доларів). Вони сказали, що це безвідповідально і викличе громадську критику, проте проголосували за.

Чиновники міністерства фінансів заявили, що можуть знайти альтернативні рішення щодо фінансування протягом кількох місяців, щоб уникнути радикальних скорочень, критикуючи Бена Гвіра за негайну вимогу грошей, повідомляє новинний сайт Ynet.

Групи захисту цивільних прав, а також опозиційні політики висловили крайнє занепокоєння з приводу пропозиції поставити такі сили під безпосередній контроль міністра уряду, стверджуючи, що це може політизувати роботу поліції та підірвати принцип рівності в правоохоронних органах.

Комісар ізраїльської поліції Кобі Шабтай у листі Бен-Гвіру минулого тижня попередив, що відокремлення нових сил від поліції завдасть серйозної шкоди громадській безпеці та викличе хаос у правоохоронних органах, попередивши про «катастрофічні наслідки».

Офіс Бен-Гвіра відхилив листа Шабтая як частину «війни его» з поліцією, заявивши, що «поліцейська бюрократія» стримує план формування національної гвардії у складі поліції.

Генеральний прокурор Галі Бахарав-Міара також забила тривогу в неділю, заявивши уряду, що існує «юридична перешкода» для поточної версії пропозиції і що поліція може вирішувати проблеми, з якими вона стикається, не потребуючи конкуруючого органу.

Haaretz повідомляє з посиланням на неназваних співробітників служби безпеки, що глава служби внутрішньої безпеки ШАБАК Ронен Бар також висловився проти формування національної гвардії на закритих зборах.

Одним із кандидатів на посаду голови національної гвардії, за даними Haaretz, є відставний полковник ЦАХАЛу Авіноам Емуна.

Walla повідомляє, що під час обговорень в кабінеті Нетаньягу згадали ще один варіант — Галь Хірш, колишній бригадний генерал ЦАХАЛу. У повідомленні також згадувалося ім'я колишнього заступника комісара поліції Урі Бар-Лев.

Контекст

Критики кажуть, що нові сили фактично є особистим ополченням Бен-Гвіра, якого кілька разів було засуджено за підбурювання та підтримку єврейського терористичного угрупування.

Ідея національної гвардії вже перебувала у розробці, її було створено попереднім урядом після того, як у травні 2021 року під час війни з ХАМАС у змішаних містах спалахнуло насильство між арабами та євреями.

Сили прибувають у період зростання напруженості між ізраїльтянами та палестинцями на Західному березі та у східному Єрусалимі, що призвело до одного з найбільш смертоносних періодів на цих територіях за останні роки.

Бен-Гвір, безкомпромісний поселенець на Західному березі, неодноразово робив те, що палестинці розглядають як провокацію, наприклад, відвідував священне місце в Єрусалимі, і ідея про силу, лояльну йому, багатьма розглядається як проблематична.

Рішення Нетаньягу реформувати судову систему також активізувало сильний антиурядовий рух протесту, який майже три місяці демонструвався і пообіцяв виступити проти нової гвардії.

Десятки тисяч ізраїльтян вийшли на вулиці минулого тижня в спалаху гніву, і робітники оголосили страйк після того, як Нетаньягу звільнив свого міністра оборони, який закликав прем'єр-міністра призупинити реформу. Нетаньягу тимчасово призупинив реформу у відповідь на протести.