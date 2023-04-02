Израиль одобрил создание "национальной гвардии". Критики единым фронтом выступили против

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. После бурного обсуждения на еженедельном заседании кабинета министров министры проголосовали в воскресенье за создание национальной гвардии под командованием министра национальной безопасности Итамара Бена Гвира, известного большим послужным списком антиарабской риторики, а также за значительное сокращение бюджета всех министерств для ее финансирования. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Times of Israel и АР.

Детали

Ожидается, что спорная сила будет состоять из 2000 военнослужащих, которые будут подчиняться непосредственно ультраправому министру, и им будет поручено бороться с «националистической преступностью» и терроризмом, а также «восстановлением управления там, где это необходимо». Сроки создания таких сил неясны, хотя, вероятно, на это понадобятся месяцы.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху на прошлой неделе пообещал Бен-Гвиру, что вынесет этот вопрос на голосование на следующем заседании кабинета министров в обмен на то, что крайне правый министр останется в правительстве, несмотря на его решительное несогласие с приостановкой Нетаньяху законодательства о пересмотре судебной реформы.

По сообщениям ивритских СМИ, несколько министров в кабинете выразили несогласие с 1,5-процентным сокращением бюджетов всех министерств, в результате чего министерство Бен-Гвира получит около 1 миллиарда шекелей (278 миллионов долларов). Они сказали, что это безответственно и вызовет общественную критику, однако проголосовали за.

Чиновники министерства финансов заявили, что могут найти альтернативные решения по финансированию в течение нескольких месяцев, чтобы избежать радикальных сокращений, критикуя Бена Гвира за немедленное требование денег, сообщает новостной сайт Ynet.

Группы защиты гражданских прав, а также оппозиционные политики выразили крайнюю обеспокоенность по поводу предложения поставить такие силы под непосредственный контроль министра правительства, утверждая, что это может политизировать работу полиции и подорвать принцип равенства в правоохранительных органах.

Комиссар израильской полиции Коби Шабтай в письме Бен-Гвиру на прошлой неделе предупредил, что отделение новых сил от полиции нанесет серьезный ущерб общественной безопасности и вызовет хаос в правоохранительных органах, предупредив о «катастрофических последствиях».

Офис Бен-Гвира отклонил письмо Шабтая как часть «войны эго» с полицией, заявив, что «полицейская бюрократия» сдерживает план формирования национальной гвардии в составе полиции.

Генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара также забила тревогу в воскресенье, заявив правительству, что существует «юридическое препятствие» для текущей версии предложения и что полиция может решать проблемы, с которыми она сталкивается, не нуждаясь в конкурирующем органе.

Haaretz сообщал со ссылкой на неназванных сотрудников службы безопасности, что глава службы внутренней безопасности ШАБАК Ронен Бар также высказался против формирования национальной гвардии на закрытом собрании.

Одним из кандидатов на пост главы национальной гвардии, по данным Haaretz, является отставной полковник ЦАХАЛа Авиноам Эмуна.

Walla сообщает, что во время обсуждений в кабинете Нетаньяху упомянули еще один вариант — Галь Хирш, бывший бригадный генерал ЦАХАЛа. В сообщении также упоминалось имя бывшего заместителя комиссара полиции Ури Бар-Лев.

Контекст

Критики говорят, что новые силы фактически являются личным ополчением Бен-Гвира, который несколько раз был осужден за подстрекательство и поддержку еврейской террористической группировки.

Идея национальной гвардии уже находилась в разработке, она была создана предыдущим правительством после того, как в мае 2021 года во время войны с ХАМАС в смешанных городах вспыхнуло насилие между арабами и евреями.

Силы прибывают в период роста напряженности между израильтянами и палестинцами на Западном берегу и восточном Иерусалиме, что привело к одному из самых смертоносных периодов на этих территориях за последние годы.

Бен-Гвир, бескомпромиссный поселенец на Западном берегу, неоднократно делал то, что палестинцы рассматривают как провокацию, например, посещал священное место в Иерусалиме, и идея о силе, лояльной ему, многими рассматривается как проблематичная.

Решение Нетаньяху реформировать судебную систему также активизировало сильное антиправительственное движение протеста, которое почти три месяца демонстрировалось и пообещало выступить против новой гвардии.

Десятки тысяч израильтян вышли на улицы на прошлой неделе во вспышке гнева, и рабочие объявили забастовку после того, как Нетаньяху уволил своего министра обороны, который призвал премьер-министра приостановить реформу. Нетаньяху временно приостановил реформу в ответ на протесты.

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