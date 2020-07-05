Ізраїль повідомив про ракетний удар з сектора Гази

Спочатку сирена повітряної тривоги спрацювала після пуску двох ракет. Через годину з території сектора Гази була запущена третя ракета, її перехопила ізраїльська система “Залізний купол”. Перші дві впали в пустелі Негев. Інформації про поранених і руйнування не надходило.

В останній раз ізраїльська територія зазнавала ракетного обстрілу з сектора Гази в кінці червня. Тоді були випущені дві ракети. Постраждалих і руйнувань не було. У відповідь на обстріл винищувачі ВПС атакували терористичні цілі в південній частині сектора Гази. До цього авіація Ізраїлю завдала удару по об’єктах ХАМАС (правлячий в секторі Газа палестинський ісламістський рух, визнаний в Ізраїлі і ряді інших країн терористичною організацією) у відповідь на запуск ракет.

הירי אל עוטף עזה: תיעוד יירוט הרקטה ששוגרה מהרצועה @Itsik_zuarets pic.twitter.com/wu1U1wol8n