Израиль сообщил о ракетном ударе из сектора Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Три ракеты выпущены из сектора Газа по израильской территории, сообщает телерадиокомпания KAN, передает УНН.
Сначала сирена воздушной тревоги сработала после пуска двух ракет. Через час с территории сектора Газа была запущена третья ракета, ее перехватила израильская система “Железный купол”. Первые две упали в пустыне Негев. Информации о раненых и разрушениях не поступало.
В последний раз израильская территория подверглась ракетному обстрелу из сектора Газа в конце июня. Тогда были выпущены две ракеты. Пострадавших и разрушений не было. В ответ на обстрел истребители ВВС атаковали террористические цели в южной части сектора Газа. До этого авиация Израиля нанесла удар по объектам ХАМАС (правящее в секторе Газа палестинское исламистское движение, признанное в Израиле и ряде других стран террористической организацией) в ответ на запуск ракет.
הירי אל עוטף עזה: תיעוד יירוט הרקטה ששוגרה מהרצועה@Itsik_zuarets pic.twitter.com/wu1U1wol8n— כאן חדשות (@kann_news) July 5, 2020