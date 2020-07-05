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Израиль сообщил о ракетном ударе из сектора Газа

Израиль сообщил о ракетном ударе из сектора Газа

Киев  •  УНН

 • 12664 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Три ракеты выпущены из сектора Газа по израильской территории, сообщает телерадиокомпания KAN, передает УНН.

Сначала сирена воздушной тревоги сработала после пуска двух ракет. Через час с территории сектора Газа была запущена третья ракета, ее перехватила израильская система “Железный купол”. Первые две упали в пустыне Негев. Информации о раненых и разрушениях не поступало.

В последний раз израильская территория подверглась ракетному обстрелу из сектора Газа в конце июня. Тогда были выпущены две ракеты. Пострадавших и разрушений не было. В ответ на обстрел истребители ВВС атаковали террористические цели в южной части сектора Газа. До этого авиация Израиля нанесла удар по объектам ХАМАС (правящее в секторе Газа палестинское исламистское движение, признанное в Израиле и ряде других стран террористической организацией) в ответ на запуск ракет.

הירי אל עוטף עזה: תיעוד יירוט הרקטה ששוגרה מהרצועה@Itsik_zuarets pic.twitter.com/wu1U1wol8n

— כאן חדשות (@kann_news) July 5, 2020

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