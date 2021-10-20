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Із таборів Сирії звільнили чотирьох українок та вісімнадцять дітей - Денісова

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Із таборів для біженців на північному сході Сирійської Арабської Республіки звільнили українців - чотирьох жінок та вісімнадцять дітей. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила омбудсмен України Людмила Денісова, передає УНН.

Із таборів Сирії звільнили чотирьох українок та вісімнадцять дітей - Денісова

Цитата

“19 жовтня за координації Президента України Володимира Зеленського та мобілізації відповідних державних органів і служб завершилась чергова операція з повернення в Україну наших співгромадян із табору для біженців „Родж“ в Сирійській Арабській Республіці. Завдяки спільним діям та проведеним операціям щодо повернення громадян України з таборів у Сирії вже звільнено 4 жінки та 18 дітей”, — заявила Денісова.

Деталі

Зокрема, вона відзначила, що за зверненнями родичів наших співвітчизників, які разом із дітьми перебувають у таборах, нею було відкрито провадження.

“У його рамках неодноразово зверталась до Міністерства закордонних справ України, Ради національної безпеки і оборони України, Міжнародного Комітету Червоного Хреста щодо сприяння у поверненні українців та їхніх дітей із таборів „Аль-Хол“ та „Родж“ до України”, — відзначила омбудсмен.

Наразі робота з визволення українських громадян триває. Родини, які вже вивезені з табору “Аль-Хол”, перебувають у режимі очікування повернення в Україну через карантинні заходи.

“Звертаю увагу державних органів влади щодо необхідності надання підтримки українським родинам з дітьми, які повернулися із таборів для біженців, задля їх якнайшвидшої адаптації та соціалізації”, — додала Денісова.

Нагадаємо

19 жовтня успішно завершилась ще одна спеціальна операція з евакуації українських громадян з Сирії.

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