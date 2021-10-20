Из лагерей Сирии освободили четырех украинок и восемнадцать детей - Денисова
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Из лагерей для беженцев на северо-востоке Сирийской Арабской Республики освободили украинцев - четырех женщин и восемнадцать детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила омбудсмен Украины Людмила Денисова, передает УНН.
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"19 октября ... завершилась очередная операция по возвращению в Украину наших сограждан из лагеря для беженцев "Родж" в Сирийской Арабской Республике. Благодаря совместным действиям и проведенным операциям по возвращению граждан Украины из лагерей в Сирии уже освобождено 4 женщины и 18 детей", - заявила Денисова.
Детали
В частности, она отметила, что по обращениям родственников наших соотечественников, которые вместе с детьми находятся в лагерях, ею было открыто производство.
"В его рамках неоднократно обращалась в Министерство иностранных дел Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Международный Комитет Красного Креста по содействию в возвращении украинцев и их детей из лагерей "Аль-Холл" и "Родж" в Украину", - отметила омбудсмен.
Сейчас работа по освобождению украинских граждан продолжается. Семьи, которые уже вывезены из лагеря "Аль-Холл", находятся в режиме ожидания возвращения в Украину из-за карантинных мероприятий.
"Обращаю внимание государственных органов власти о необходимости оказания поддержки украинским семьям с детьми, которые вернулись из лагерей для беженцев, для их скорейшей адаптации и социализации", - добавила Денисова.
Напомним
19 октября успешно завершилась еще одна специальная операция по эвакуации украинских граждан из Сирии.