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З Сирії сьогодні евакуювали кількох українців

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Сьогодні вранці успішно завершилась ще одна спеціальна операція з евакуації українських громадян з Сирії. Про це у вівторок, 19 жовтня, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише УНН.

Цитата:

"Сьогодні проведено 4-ту таку операцію, яка відбулась за допомоги почесного консула України в Ербілі доктора Фархана. Планується фінальна 5-та операція з евакуації. Після чого всі громадяни України будуть повністю евакуйовані з регіону північно-східної Сирії ("Сирійський Курдистан")", — повідомила Маляр на своїй сторінці у Facebook.

Деталі

Також чиновниця повідомила, що там залишається 11 родин громадян України. Всі вони вивезені з табору Аль Холл, підготовлені до евакуації, але перебувають на карантині.

За даними державного телеканалу "Дом" з місця події, в Україну з Сирії сьогодні повернули п'ятьох українських громадян - жінку з чотирма дітьми.

Доповнення

У 2017 році стало відомо, що у двох закритих таборах — Аль Холл і Родж, на території північно-східної Сирії (“Сирійського Курдистану”) перебувають громадяни України (жінки та діти).

З кінця 2020-го Головне управління розвідки Міністерства оборони України спільно з МЗС почали проводити спеціальні операції евакуації громадян України з Сирії.

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