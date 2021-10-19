З Сирії сьогодні евакуювали кількох українців
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Сьогодні вранці успішно завершилась ще одна спеціальна операція з евакуації українських громадян з Сирії. Про це у вівторок, 19 жовтня, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, пише УНН.
Цитата:
"Сьогодні проведено 4-ту таку операцію, яка відбулась за допомоги почесного консула України в Ербілі доктора Фархана. Планується фінальна 5-та операція з евакуації. Після чого всі громадяни України будуть повністю евакуйовані з регіону північно-східної Сирії ("Сирійський Курдистан")", — повідомила Маляр на своїй сторінці у Facebook.
Деталі
Також чиновниця повідомила, що там залишається 11 родин громадян України. Всі вони вивезені з табору Аль Холл, підготовлені до евакуації, але перебувають на карантині.
За даними державного телеканалу "Дом" з місця події, в Україну з Сирії сьогодні повернули п'ятьох українських громадян - жінку з чотирма дітьми.
Доповнення
У 2017 році стало відомо, що у двох закритих таборах — Аль Холл і Родж, на території північно-східної Сирії (“Сирійського Курдистану”) перебувають громадяни України (жінки та діти).
З кінця 2020-го Головне управління розвідки Міністерства оборони України спільно з МЗС почали проводити спеціальні операції евакуації громадян України з Сирії.