Из Сирии сегодня эвакуировали нескольких украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Сегодня утром успешно завершилась еще одна специальная операция по эвакуации украинских граждан из Сирии. Об этом во вторник, 19 октября, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет УНН.
Цитата:
"Сегодня проведено 4-ю такую операцию, которая состоялась с помощью почетного консула Украины в Эрбиле доктора Фархана. Планируется финальная 5-операция по эвакуации. После чего все граждане Украины будут полностью эвакуированы из региона северо-восточной Сирии ("Сирийский Курдистан")", - сообщила Маляр на своей странице в Facebook.
Детали
Также чиновница сообщила, что там остается 11 семей граждан Украины. Все они вывезены из лагеря Аль Холл, подготовлены к эвакуации, но находятся на карантине.
По данным государственного телеканала "Дом" с места события, в Украине из Сирии сегодня вернули пятерых украинских граждан - женщину с четырьмя детьми.
Дополнение
В 2017 году стало известно, что в двух закрытых лагерях - Аль Холл и Родж, на территории северо-восточной Сирии ("Сирийского Курдистана") находятся граждане Украины (женщины и дети).
С конца 2020-го Главное управление разведки Министерства обороны Украины совместно с МИД начали проводить специальные операции эвакуации граждан Украины из Сирии.