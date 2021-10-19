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Из Сирии сегодня эвакуировали нескольких украинцев

Из Сирии сегодня эвакуировали нескольких украинцев

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. Сегодня утром успешно завершилась еще одна специальная операция по эвакуации украинских граждан из Сирии. Об этом во вторник, 19 октября, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет УНН.

Цитата:

"Сегодня проведено 4-ю такую операцию, которая состоялась с помощью почетного консула Украины в Эрбиле доктора Фархана. Планируется финальная 5-операция по эвакуации. После чего все граждане Украины будут полностью эвакуированы из региона северо-восточной Сирии ("Сирийский Курдистан")", - сообщила Маляр на своей странице в Facebook.

Детали

Также чиновница сообщила, что там остается 11 семей граждан Украины. Все они вывезены из лагеря Аль Холл, подготовлены к эвакуации, но находятся на карантине.

По данным государственного телеканала "Дом" с места события, в Украине из Сирии сегодня вернули пятерых украинских граждан - женщину с четырьмя детьми.

Дополнение

В 2017 году стало известно, что в двух закрытых лагерях - Аль Холл и Родж, на территории северо-восточной Сирии ("Сирийского Курдистана") находятся граждане Украины (женщины и дети).

С конца 2020-го Главное управление разведки Министерства обороны Украины совместно с МИД начали проводить специальные операции эвакуации граждан Украины из Сирии.

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