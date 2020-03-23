Івано-Франківськ сьогодні отримає 300 експрес-тестів для виявлення коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Місто Івано-Франківськ сьогодні отримає 300 експрес-тестів для виявлення коронавірусу. Проте мер міста Руслан Марцінків хоче, аби місто до кінця тижня отримало декілька тисяч експерес-тестів. Про це він заявив у своєму відеозверненні на Facebook, передає УНН.
"О 14:00 відгружаються тести. Ми отримаємо 300 експрес-тестів. В першу чергу вони будуть використовуватися для міських закладів. Зокрема, це якраз люди, які поступають з пневмонією. Я хочу, щоб місто Івано-Франківськ отримало до кінця тижня принаймні декілька тисяч тестів, щоб ми могли по серйозному тестувати", - сказав Марцінків.
Нагадаємо, за інформацією МОЗ, експрес-тести на коронавірус, у разі підозри на COVID-19, можуть проводити лише лікарі визначених медичних закладів, працівники екстреної допомоги не будуть проводити тест.