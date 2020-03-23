Ивано-Франковск сегодня получит 300 экспресс-тестов для выявления коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100185 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103361 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105414 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104418 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113029 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100773 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105255 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106645 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131562 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130448 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ивано-Франковск сегодня получит 300 экспресс-тестов для выявления коронавируса

Ивано-Франковск сегодня получит 300 экспресс-тестов для выявления коронавируса

Киев  •  УНН

 • 19134 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Город Ивано-Франковск сегодня получит 300 экспресс-тестов для выявления коронавируса. Однако мэр города Руслан Марцинкив хочет, чтобы город до конца недели получил несколько тысяч експерес-тестов. Об этом он заявил в своем видеообращении на Facebook, передает УНН.

"В 14:00 отгружаются тесты. Мы получим 300 экспресс-тестов. В первую очередь они будут использоваться для городских учреждений. В частности, это как раз люди, которые поступают с пневмонией. Я хочу, чтобы город Ивано-Франковск получил до конца недели по крайней мере несколько тысяч тестов, чтобы мы могли по серьезному тестировать", - сказал Марцинкив.

Напомним, по информации Минздрава, экспресс-тесты на коронавирус, в случае подозрения на COVID-19, могут проводить только врачи определенных медицинских учреждений, работники экстренной помощи не будут проводить тест.

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