Ивано-Франковск сегодня получит 300 экспресс-тестов для выявления коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Город Ивано-Франковск сегодня получит 300 экспресс-тестов для выявления коронавируса. Однако мэр города Руслан Марцинкив хочет, чтобы город до конца недели получил несколько тысяч експерес-тестов. Об этом он заявил в своем видеообращении на Facebook, передает УНН.
"В 14:00 отгружаются тесты. Мы получим 300 экспресс-тестов. В первую очередь они будут использоваться для городских учреждений. В частности, это как раз люди, которые поступают с пневмонией. Я хочу, чтобы город Ивано-Франковск получил до конца недели по крайней мере несколько тысяч тестов, чтобы мы могли по серьезному тестировать", - сказал Марцинкив.
Напомним, по информации Минздрава, экспресс-тесты на коронавирус, в случае подозрения на COVID-19, могут проводить только врачи определенных медицинских учреждений, работники экстренной помощи не будут проводить тест.