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Італійський енергетичний гігант Enel йде з рф та продає активи "Лукойлу" і фонду Газпромбанка

Італійський енергетичний гігант Enel йде з рф та продає активи "Лукойлу" і фонду Газпромбанка

Київ • УНН

 • 113280 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Італійська компанія Enel, яка займається виробництвом та розподілом електроенергії та газу, оголосила про продаж всієї частки у 56,43% у російському бізнесі “Енел росія” Лукойлу та фонду Газпромбанку. Про це інформує УНН з посиланням на повідомлення Enel на сайті Італійської фондової біржі.

Деталі

Як зазначається, Enel уклав дві окремі угоди на загальну суму 135 млн доларів. За цю суму будуть продані 56,43% в ПАТ “Енел росія” компанії “Лукойл” і фонду “Газпромбанк-Фрезія”. Закриття угоди очікується в третьому кварталі і залежить від ряду умов, зокрема, рішення комісії рф з іноземних інвестицій і ФАС росії.

Доповнення

До складу “Енел росія” входять три газові електростанції — Конаковська ГРЕС, Невинномиська ГРЕС і Середньоуральська ГРЕС, а також вітропарк в Ростовській області. Ще один вітропарк у Мурманській області добудують у жовтні.

Нагадаємо 

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