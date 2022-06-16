Італійський енергетичний гігант Enel йде з рф та продає активи "Лукойлу" і фонду Газпромбанка

Деталі

Як зазначається, Enel уклав дві окремі угоди на загальну суму 135 млн доларів. За цю суму будуть продані 56,43% в ПАТ “Енел росія” компанії “Лукойл” і фонду “Газпромбанк-Фрезія”. Закриття угоди очікується в третьому кварталі і залежить від ряду умов, зокрема, рішення комісії рф з іноземних інвестицій і ФАС росії.

Доповнення

До складу “Енел росія” входять три газові електростанції — Конаковська ГРЕС, Невинномиська ГРЕС і Середньоуральська ГРЕС, а також вітропарк в Ростовській області. Ще один вітропарк у Мурманській області добудують у жовтні.

Нагадаємо

Coca Cola офіційно йде з росії.