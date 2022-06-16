Итальянский энергетический гигант Enel уходит из рф и продает активы "Лукойла" и фонда Газпромбанка
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Итальянская компания Enel, занимающаяся производством и распределением электроэнергии и газа, объявила о продаже всей доли в 56,43% в российском бизнесе “Энел россия” Лукойлу и фонда Газпромбанка. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Enel на сайте Итальянской фондовой биржи.
Детали
Как отмечается, Enel заключил два отдельных соглашения на общую сумму 135 млн долларов. За эту сумму будут проданы 56,43% в ПАО “Энэл россия” компании “Лукойл” и фонда “Газпромбанк-Фрезия”. Закрытие сделки ожидается в третьем квартале и зависит от ряда условий, в частности, решения комиссии рф из иностранных инвестиций и ФАС россии.
Дополнение
В состав “Энел россия” входят три газовые электростанции — Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС, а также ветропарк в Ростовской области. Еще один ветропарк в Мурманской области достроят в октябре.
Напомним
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