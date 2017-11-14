Італія вперше за останні 60 років не потрапила на чемпіонат світу

Збірна Італії так і не змогла зламати оборону шведської команди і пропустить чемпіонат світу вперше з 1958 року. Підопічні Джанпьєро Вентури атакували протягом майже всіх 90 хвилин, втратили кілька хороших гольових моментів, але в цілому зіграли не так, як того вимагає статус збірної Італії (0:0).

Таким чином, до ЧС-2018 у Росії відправиться національна команда Швеція, яка перемогла у першій грі цих збірних (1:0).

Як повідомляв УНН, Хорватія поповнила ряди учасників ЧС-2018.