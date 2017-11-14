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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 11027 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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14:12 • 27473 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 39312 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 45614 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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11:14 • 90609 просмотра

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Италия впервые за последние 60 лет не попала на чемпионат мира

Италия впервые за последние 60 лет не попала на чемпионат мира

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. На стадионе "Сан-Сиро" в Милане состоялся стыковой поединок в ответ отбора к Мундиаля-2018 между Италией и Швецией, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Сборная Италии так и не смогла взломать оборону шведской команды и пропустит чемпионат мира впервые с 1958 года. Подопечные Джанпьеро Вентуры атаковали на протяжении почти всех 90 минут, потеряли несколько хороших голевых моментов, но в целом сыграли не так, как того требует статус сборной Италии (0:0).

Таким образом, на ЧМ-2018 в России отправится национальная команда Швеция, победившая в первой игре этих сборных (1:0).

Как сообщал УНН, Хорватия пополнила ряды участников ЧМ-2018.

 

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