Италия впервые за последние 60 лет не попала на чемпионат мира
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. На стадионе "Сан-Сиро" в Милане состоялся стыковой поединок в ответ отбора к Мундиаля-2018 между Италией и Швецией, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Сборная Италии так и не смогла взломать оборону шведской команды и пропустит чемпионат мира впервые с 1958 года. Подопечные Джанпьеро Вентуры атаковали на протяжении почти всех 90 минут, потеряли несколько хороших голевых моментов, но в целом сыграли не так, как того требует статус сборной Италии (0:0).
Таким образом, на ЧМ-2018 в России отправится национальная команда Швеция, победившая в первой игре этих сборных (1:0).
Как сообщал УНН, Хорватия пополнила ряды участников ЧМ-2018.