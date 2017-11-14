Италия впервые за последние 60 лет не попала на чемпионат мира

Сборная Италии так и не смогла взломать оборону шведской команды и пропустит чемпионат мира впервые с 1958 года. Подопечные Джанпьеро Вентуры атаковали на протяжении почти всех 90 минут, потеряли несколько хороших голевых моментов, но в целом сыграли не так, как того требует статус сборной Италии (0:0).

Таким образом, на ЧМ-2018 в России отправится национальная команда Швеция, победившая в первой игре этих сборных (1:0).

Как сообщал УНН, Хорватия пополнила ряды участников ЧМ-2018.