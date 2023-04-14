Італія розслідує втечу сина російського олігарха Усса з-під домашнього арешту
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Італія розслідує, як син російського бізнесмена втік з-під домашнього арешту, щоб уникнути екстрадиції до США за звинуваченням у порушенні санкцій, пише УНН з посиланням на ряд італійських ЗМІ.
Деталі
Міністр юстиції Карло Нордіо наказав провести розслідування рішення суду про переведення Артема Усса з в'язниці під домашній арешт, тоді як італійська система правосуддя ухвалила рішення на запит США про екстрадицію.
40-річного Усса було затримано за ордером США у жовтні 2022 року в міланському аеропорту Мальпенса, звідки він збирався вилетіти до Туреччини на стикувальний рейс до росії.
У листопаді його перевели із в'язниці під домашній арешт. Зважаючи на все, він зняв електронний браслет для стеження і втік з Італії 22 березня, наступного дня після того, як міланський суд визнав законним запит США про екстрадицію.
Слідчі вважають, що невдовзі після того, як він зламав пристрій стеження він переправився до сусідньої Словенії за підробленими документами, що засвідчують особу, а потім вирушив до Сербії, де нібито сів на рейс до Москви, повідомляє італійська щоденна газета Corriere della Sera.
Газета La Stampa з посиланням на неназваних представників міланської юстиції повідомила, що слідчі стверджують, що, можливо, принаймні півдюжини людей зі Східної Європи брали участь у сприянні втечі.
Посилаючись на документи міланського суду, італійське інформаційне агентство ANSA повідомило у п'ятницю, що міністерство юстиції Італії у листі від початку грудня прагнуло розвіяти побоювання представників юстиції США з приводу переведення під домашній арешт, заявивши, що Усс був оснащений електронним пристроєм спостереження.
Згідно з Corriere della Sera, влада США наприкінці листопада попередила чиновників італійського міністерства юстиції про ризик того, що Усс може втекти.
Батько Усса, губернатор одного із регіонів росії, у відео подякував путіну за повернення сина на батьківщину, повідомляють італійські ЗМІ.
У четвер прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні у супроводі посадових осіб розвідувальної служби та кабінету міністрів постала перед закритими слуханнями постійного парламентського комітету з розвідки, члени якого поставили питання про динаміку втечі. Італійські ЗМІ повідомили, що Мелоні виключає будь-яку відповідальність свого уряду за втечу.
Доповнення
Сполучені Штати домагаються екстрадиції Усса за звинуваченням у контрабанді західних технологій у порушення західних санкцій та відмиванні грошей. Corriere della Sera заявила, що Усса підозрюють у причетності до контрабанди щодо доставки мільйонів барелів нафти з Венесуели до росії та Китаю.