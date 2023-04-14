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Италия расследует побег сына российского олигарха Усса из-под домашнего ареста

Италия расследует побег сына российского олигарха Усса из-под домашнего ареста

Киев • УНН

 • 870944 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Италия расследует, как сын российского бизнесмена сбежал из-под домашнего ареста, чтобы избежать экстрадиции в США по обвинению в нарушении санкций, пишет УНН со ссылкой на ряд итальянских СМИ.

Детали

Министр юстиции Карло Нордио приказал провести расследование решения суда о переводе Артема Усса из тюрьмы под домашний арест, тогда как итальянская система правосудия приняла решение на запрос США об экстрадиции.

40-летний Усс был задержан по ордеру США в октябре 2022 года в миланском аэропорту Мальпенса, откуда он собирался вылететь в Турцию на стыковочный рейс в россию.

В ноябре его перевели из тюрьмы под домашний арест. Судя по всему, он снял электронный браслет для слежки и сбежал из Италии 22 марта, на следующий день после того, как миланский суд признал законным запрос США об экстрадиции.

Следователи считают, что вскоре после того, как он сломал устройство слежения он переправился в соседнюю Словению по поддельным документам, удостоверяющим личность, а затем отправился в Сербию, где якобы сел на рейс в Москву, сообщает итальянская ежедневная газета Corriere della Sera.

Газета La Stampa со ссылкой на неназванных представителей миланской юстиции сообщила, что следователи утверждают, что, возможно, по крайней мере полдюжины людей из Восточной Европы участвовали в содействии побегу.

Ссылаясь на документы миланского суда, итальянское информационное агентство ANSA сообщило в пятницу, что министерство юстиции Италии в письме от начала декабря стремилось развеять опасения представителей юстиции США по поводу перевода под домашний арест, заявив, что Усс был оснащен электронным устройством наблюдения.

Согласно Corriere della Sera, власти США в конце ноября предупредили чиновников итальянского министерства юстиции о риске того, что Усс может сбежать.

Отец Усса, губернатор одного из регионов россии, в видео поблагодарил путина за возвращение сына на родину, сообщают итальянские СМИ.

В четверг премьер-министр Италии Джорджия Мелони в сопровождении должностных лиц разведывательной службы и кабинета министров предстала перед закрытыми слушаниями постоянного парламентского комитета по разведке, члены которого поставили вопрос о динамике побега. Итальянские СМИ сообщили, что Мелони исключает какую-либо ответственность своего правительства за побег.

Дополнение

Соединенные Штаты добиваются экстрадиции Усса по обвинению в контрабанде западных технологий в нарушение западных санкций и отмывании денег. Corriere della Sera заявила, что Усса подозревают в причастности к контрабанде по доставке миллионов баррелей нефти из Венесуэлы в россию и Китай.

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