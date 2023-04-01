ISW: путін докладає зусиль, аби формувати антизахідну коаліцію в ООН

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путін 31 березня затвердив нову концепцію зовнішньої політики росії, спрямовану на просування кремлем антизахідної коаліції, пише ISW та зазначає, що в новій концепції зовнішньої політики Захід зображується як антиросійська і міжнародна дестабілізуюча сила, і прямо заявляється, що США та їхні “сателіти” розв’язали гібридну війну, спрямовану на ослаблення росії.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, путін використовував зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном 20-22 березня, щоб посилити спроби риторично згуртувати решту світу проти Заходу, і новий документ, ймовірно, має на меті підтримати спроби кремля активізувати пропозиції до неприєднання країни для формування більш узгодженого антизахідного блоку.

ISW зазначає, що пропозиція путіна сформувати антизахідний блок під час візиту Сі в росію не була сприйнята позитивно, оскільки Сі відмовився приєднати Китай до геополітичного конфлікту, який путін передбачав із Заходом.

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“Ймовірно, кремль вирішив оприлюднити нову зовнішньополітичну концепцію напередодні головування в Раді Безпеки ООН, щоб створити інформаційні умови для майбутніх зусиль в Організації, спрямованих на формування антизахідної коаліції”, — йдеться у звіті ISW.

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