Історичне рішення для крипторинку: Європейський парламент схвалив Регламент MiCА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Європейський парламент схвалив Регламент MiCА, що є історичним рішенням для крипторинку. Про це пише УНН з посиланням на Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку України.
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Сьогодні Європейський парламент прийняв історичне рішення для ринку криптоактивів, схваливши нові загальні правила нагляду та захисту прав споживачів щодо криптовалют - Markets in Crypto assets (MiCА). В парламенті проголосували 517 голосами "за", 38 "проти" та 18 утрималися.
MiCA – це документ, який передбачає регулювання віртуальних активів у ЄС, захищаючи користувачів та інвесторів в цій галузі.
"Це дійсно історічна подія, я впевнений Україна буде одна із перших держав, яка імплементує цей регламент в національне законодавство. Наразі текст закопроекту майже готовий і незабаром ми почнемо обговорення з основними стейкхолдерами", - зазначив Юрій Бойко, Член НКЦПФР.
Як зазначається, НКЦПФР разом з партнерами активно працює над запуском ринку віртуальних активів в України і за основу взято саме Регламент MiCА.
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АРМА відстежуватиме операції з криптовалютами.