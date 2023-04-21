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Історичне рішення для крипторинку: Європейський парламент схвалив Регламент MiCА

Історичне рішення для крипторинку: Європейський парламент схвалив Регламент MiCА

Київ • УНН

 • 580702 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Європейський парламент схвалив Регламент MiCА, що є історичним рішенням для крипторинку. Про це пише УНН з посиланням на Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку України.

Деталі

Сьогодні Європейський парламент прийняв історичне рішення для ринку криптоактивів, схваливши нові загальні правила нагляду та захисту прав споживачів щодо криптовалют - Markets in Crypto assets (MiCА). В парламенті проголосували 517 голосами "за", 38 "проти" та 18 утрималися.

MiCA – це документ, який передбачає регулювання віртуальних активів у ЄС, захищаючи користувачів та інвесторів в цій галузі.

"Це дійсно історічна подія, я впевнений Україна буде одна із перших держав, яка імплементує цей регламент в національне законодавство. Наразі текст закопроекту майже готовий і незабаром ми почнемо обговорення з основними стейкхолдерами", - зазначив Юрій Бойко, Член НКЦПФР.

Як зазначається, НКЦПФР разом з партнерами активно працює над запуском ринку віртуальних активів в України і за основу взято саме Регламент MiCА.

Нагадаємо

АРМА відстежуватиме операції з криптовалютами.

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